A menos de um mês do grande desfile da Victoria’s Secret em Nova Iorque, já se sabe quem será a modelo que vai desfilar com o tão desejado Fantasy Bra. A sueca Elsa Hosk foi a escolhida para usar o soutien da marca este ano. No dia 2 de dezembro, vamos poder vê-la a desfilar com a 23.ª peça mais preciosa da Victoria’s Secret.

Elsa segue as pisadas da Anjo brasileira Lais Ribeiro, que foi a escolhida no ano passado, e de outras modelos como Jasmine Tookes, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, que desfilaram em anos anteriores com o Fantasy Bra.

Este ano, a peça Fantasy Bra está avaliada em um milhão de dólares (aproximadamente €877 mil) e foi desenhada pelo Atelier Swarovski.