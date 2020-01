Elsa Hosk, modelo e anjo da Victoria’s Secret, celebrou dez anos sóbria no Instagram. Na rede social, a modelo sueca de 31 anos relata a sua história.

No verão passado, Hosk já tinha revelado ter ficado sóbria aos 20 anos, depois de uma luta com o alcoolismo na adolescência. Começou a trabalhar aos 14 anos.

No Instagram, escreveu, junto às capas de várias revistas que protagonizou: "Há uma década eu estava super perdida, não conseguia muitos (nenhuns) trabalhos por isso decidi mudar-me para Nova Iorque. Foi demasiado e perdi-me ainda mais. Demorei um pouco a perceber que todos os meus problemas começavam comigo. Consegui ficar sóbria e limpa e aprendi que era uma alcoólica e que existia um mundo inteiro à minha volta que vivia sóbrio. Conheci algumas pessoas incríveis e amigos e a pouco e pouco encontrei-me de novo… o que se seguiu a seguir a isso eu nunca poderia imaginar. Estou grata além de quaisquer palavras!".





Quando revelou a batalha com o alcoolismo, no verão passado, Hosk disse: "Ficar sóbria para mim não significou que a minha vida terminasse (o que eu pensava na altura), foi o início de uma vida real, grande, linda, feliz e de sucesso. O grande contrário do que pensava."



Se trava uma batalha com o alcoolismo, procure ajuda: a linha de apoio dos Alcoólicos Anónimos é 217 162 969.