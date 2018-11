Nos meados dos anos 80, Freddie Mercury e o comediante britânico disfarçaram a princesa Diana de homem para conseguirem ir a uma festa de um conhecido bar gay em Londres sem serem reconhecidos. Desta forma, a princesa de Gales conseguiu um intervalo da sua ocupada agenda, numa altura em que muitos dos seus movimentos eram seguidos de perto pelos media.

Os três amigos ficaram cerca de 20 minutos no bar a desfrutar da festa, não se arriscando a permanecer mais tempo por receio que alguém reconhecesse a mãe dos príncipes Harry e William. Após a saída arriscada, regressaram ao palácio de Kensington.

O trio improvável estava reunido numa festa na capital de Inglaterra quando, após terem bebido "champanhe a mais" em 1988, decidiram dirigir-se para o Royal Vauxhall Tavern, um dos bares gays mais conhecidos de Londres, naquela que poderá ter sido a "noite mais louca da princesa Diana". Segundo a ABC espanhola, a esposa do príncipe Carlos, cansada de não poder ter uma vida normal, sugeriu a ideia a Mercury e Bennet que, no início, mostraram-se cépticos por terem medo que a comunicação social descobrisse que a Lady Di estava num bar gay em Londres. Porém, acabaram por anuir devido à insistência desta.

Mercury e Everett puseram o plano em prática e vestiram-na um casaco militar, um chapéu e uns óculos de aviador para evitar que Diana fosse reconhecida. Segundo a publicação, as pessoas que estavam no local simplesmente ignoraram-na, o que a encantou.

A princesa e o vocalista dos Queen foram amigos muitos anos, até o intérprete morrer de broncopneumonia resultante da sua condição de SIDA em 1991, com 45 anos. Everett também morreu de uma doença relacionada com a mesma enfermidade. Após a morte dos dois amigos, a princesa Diana tornou-se embaixadora do National AIDS Trust, onde se dedicou a campanhas de consciencialização e prevenção do vírus HIV. Antes disso, já em 1987 a "princesa do povo" foi convidada para inaugurar o primeiro centro especializado para doentes de SIDA no Reino Unido, no qual foi fotografada a apertar as mãos de alguns pacientes e a desafiar a ideia errada da altura de que o vírus se transmitia por contacto humano deste tipo.