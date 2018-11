Figo

O jornal Abola publicou esta segunda-feira um artigo cujo título é "Figo assume: ‘Ronaldo ou Cristiano? Ronaldo’". Katia Aveiro defendeu o irmão: "Respeitar as opiniões de cada um, mas constantemente a falar do mesmo?!""Respeitar as opiniões de cada um, mas constantemente a falar do mesmo?! Nos próximos dois meses não fales do Cristiano para ver quantas vezes és noticia", disse a irmã de Cristiano Ronaldo, através do Instagram.Recorde-se que, em declarações ao jornal Abola, Luís Figo disse que, entre os dois, "depende". "O Cristiano é capaz de marcar mais golos de cabeça, mas ambos são avançados impressionantes. Enquanto o Cristiano continuar a jogar, vou dizer que o Ronaldo era melhor em frente à baliza. Mas são dois jogadores que garantem muitos golos a qualquer equipa. Basta meter-lhes a bola que eles fazem o resto", terá respondido o internacional português.