Fontes próximas da família real garantem que Diana, o nome da princesa do 'povo' e mãe dos príncipes William e Harry, pode vir a ser o nome da pequena princesa. Caso o bebé seja um menino, Arthur lidera a preferência do casal.



No entanto, a especialista em nomes de bebés Pamela Redmond Satran, consultada pelo jornal The Sun, avança que o tributo à princesa morta pode acontecer mesmo com um filho homem, se o casal decidir chamar a criança de Spencer, o apelido de Diana.



Para além destes nomes apontados, são já várias as apostas que circulam na Internet sobre como se irá chamar o bebé real. Victoria e Albert são os favoritos dos fãs da família real.

Já faltam poucas semanas para o mundo dar as boas vindas ao novo bebé real, o primeiro filho dos duques de Sussex, Harry e Meghan. Desde outubro, altura em que surgiram os primeiros rumores de que a ex-atriz estaria grávida, que a especulação acerca do género do bebé não tem parado.De acordo com a imprensa britânica, há fortes hipóteses de que a criança seja uma menina, e caso isso aconteça, já há um nome favorito na lista dos duques que, caso seja escolhido, vai certamente emocionar o mundo.