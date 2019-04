O incêndio de enormes proporções que deflagrou na catedral de Notre Dame, em Paris, na tarde de segunda-feira, destruindo um dos monumentos mais emblemáticos, deixou o mundo em choque. As grandes fortunas francesas começaram logo a oferecer ajudas financeiras para a sua reconstrução e um dos primeiros foi François-Henri Pinault, dono do Kering, um dos maiores grupos de luxo, que detém marcas como a Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga. Casado com a atriz mexicana Salma Hayek, Pinault, de 56 anos, que tem uma fortuna estimada em 35 mil milhões de euros, ofereceu 100 milhões para a recuperação de Notre Dame.

Quem não ficou atrás foi o seu maior rival, presidente do grupo LVMH, Bernard Arnault, de 70 anos, o homem mais rico da Europa e o quarto do mundo, segundo a Forbes, que detém a Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior, Bulgari entre outras marcas de luxo, com uma fortuna de mais de 81 mil milhões de euros, doou 200 milhões. "A família Arnault e o grupo LVMH gostaria de mostrar a sua solidariedade neste momento trágico e une-se à ajuda à reconstrução deste catedral extraordinária, que é um símbolo de França, da sua herança e da unidade francesa", disse através de um comunicado.