Depois do Halloween, Mariah Carey descongela e está pronta para o Natal

A estrela norte-americana já abriu a época natalícia, com "All I want for Christmas is you", o seu tema mais ouvido de sempre e que já lhe deu muitos milhões a ganhar.

Já é uma tradição há 29 anos: logo a seguir às festas de Halloween, Mariah Carey tira o disfarce e anuncia a lendária música All I want for Christmas is You, que já está a tocar em todo o lado. Mesmo ainda faltando quase dois meses para o Natal, é, pelo menos, o próximo grande evento do calendário.





Com um pequeno vídeo publicado no Instagram, onde tem 12,4 milhões de seguidores, a cantora nova iorquina apresentou mais uma vez o tema pop, lançado em 1994, e que já vendeu mais de 14 milhões de cópias, sendo uma das canções mais famosas da história. De acordo com o New York Post, o single dá-lhe a ganhar, em média, 3 milhões de euros por ano e calcula-se que no total já lhe tenha rendido cerca de 75 milhões.No vídeo deste ano, Mariah Carey, de 54 anos, aparece dentro de um bloco de gelo, vestida com um macacão encarnado, e alguns mascarados de Halloween tentam ajudá-la a sair. Podemos ver homens, com máscaras do filme Scream ou de abóbora, derretendo o gelo com secadores. No fim, ela dá um grito e liberta-se. O vídeo termina com uma mensagem escrita, a vermelho, dizendo: "Chegou a hora!"Segundo as revistas Rolling Stone e People, o músico Andy Stone processou-a por plágio e pede nada menos do que 20 milhões de dólares (18,9 milhões de euros). É a segunda vez que Stone, membro da banda Vince Vance & the Valiants, leva Mariah a tribunal pelo mesmo motivo. Alega "infração dos direitos de autor e enriquecimento injusto", afirmando que a canção é copiada de um tema seu, também chamado All I Want For Christmas Is You, que ele compôs em 1989.Mariah Carey sempre disse que compôs a canção em apenas 15 minutos, enquanto fazia a sua árvore de Natal e pensava como então estava feliz, ao lado do empresário Tommy Mottola. A música fez parte do álbum Merry Christmas, editado em 1994.