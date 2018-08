A droga que matou Prince em Abril de 2016 foi a mesma que levou Demi Lovato para o hospital com uma overdose no passado 24 de Julho. De acordo com o TMZ, a cantora norte-americana terá consumido uma mistura de fentanil – um opiáceo 50 vezes mais potente que a heroína – com oxicodona, um potente analgésico.

Após uma festa de aniversário, a cantora de 25 anos terá enviado uma mensagem às 4h00 ao seu dealer a pedir que se deslocasse a sua casa. Após prepararem oxicodona em folha de alumínio, o fornecedor fugiu quando percebeu que Demi estava com dificuldades em respirar, deitada na cama.

A cantora norte-americana foi encontrada às 11h30, inconsciente. Teve de ser reanimada com uma substância que anula o efeito dos opióides.

De acordo com site americano, o dealer de Demi Lovato era conhecido por comprar "drogas sujas" no México. Os vestígios encontrados em casa da cantora revelam que a substância consumida estava misturada com fentanil.