Demi Lovato acordou no hospital e está "bem e estável", segundo a revista americana People. A cantora foi internada por suspeita de overdose de heroína, na terça-feira, dia 24 de Julho.

"Demi acordou e está com a sua família que quer agradecer a toda a gente pelo amor, orações e apoio dado", disse um representante da celebridade à revista Variety.

No site da TMZ relata que as autoridades encontraram Lovato inconsciente em sua casa. A cantora foi transportada para um hospital local em Los Angels. O mês passado, a cantora lançou uma música chamada Sober (Sóbria), em que cantava: "Mãe, desculpa-me, mas já não estou sóbria. E pai, perdoa-me as bebidas que deixei cair (…). Nós já percorremos este caminho, desculpa-me, mas eu já não estou sóbria".

Em 2017, num documentário do YouTube com o título Simply Complicated (que quer dizer Simplesmente Complicado), Lovato falou sobre os anos de consumo de droga e de bebidas alcoólicas, confessando também que a primeira vez que consumiu cocaína tinha 17 anos. Entrou num centro de reabilitação aos 18 anos, onde foi diagnosticada com transtorno bipolar.