XLSemanal, que será revelada na íntegra este domingo. No entanto, o Mundo Deportivo revelou já algumas das frases mais marcantes da companheira do internacional português. De acordo com o site desportivo, Georgina Rodríguez fez uma " série de revelações chocantes e mostrou o seu lado mais explosivo", recusando até responder a algumas questões durante a entrevista.



A mãe de Alana Martina respondeu a questões sobre os tempos em que viveu sozinha, sobre o seu trabalho como lojista e ainda sobre o futuro dos filhos. Veja aqui as frases mais marcantes da entrevista:



- "O meu pai é argentino e minha mãe é de Murcia [Espanha]. Foram até Buenos Aires com a minha irmã Ivana (nascida em Palamos, Girona) para conhecerem a família do meu pai. Decidiram ficar por lá durante um tempo. O meu pai tentou convencer a minha mãe a morar na Argentina, mas não conseguiu. Quando eu tinha um ano, voltamos para Múrcia. Depois fomos morar em Jaca";



- Quando questionada sobre o que o seu pai faz: "Não quero que esta entrevista seja tão intensa. Prefiro falar de cuidados físicos e de beleza. Da minha família não";



- "Se era boa aluna? Passava com facilidade, mas para mim o mais importante era o ballet: adorava e incutia-me disciplina";



- Comecei a fazer ballet aos cinco anos. (...) Parei de dançar aos 17 anos. Saí de Jaca para mudar de vida porque não queria viver numa pequena aldeia onde não há muito para fazer";



- "Trabalhava como empregada de mesa numa pequena cidade em Huesca, onde quase não havia ninguém. Aluguei um apartamento e assim que tive dinheiro suficiente vim para Madrid";



- "Sempre fui muito focada no futuro e não tinha medo. Sempre tive bem claro o que queria fazer da minha vida";



- "Vim sozinha para Madrid com 19 anos (...). É verdade que ao início foi um pouco assustador";



- "Comecei a trabalhar como vendedora numa loja de roupa (Massimo Dutti) em San Sebastian de los Reyes, muito longe de onde morava. Mas queria trabalhar nessa área e entendi que tinha que falar inglês. Então decidi ir quatro meses como babbysitter para a Inglaterra. Quando voltei para Madrid, fui trabalhar para a Gucci. Tinha 22 anos"



- "Era muito boa no que fazia. Vendia muito e os meus clientes eram-me fiéis. No 'cliente mistério' [funcionário da empresa que avalia os empregados), consegui duas vezes 100 pontos. Nenhum funcionário tinha essa pontuação";



- "Sempre gostei de ganhar as minhas coisas e não ter de pedir nada. Não é uma questão de orgulho. Sou realista e se vejo que não posso comprar algo que é muito caro, não me preocupo. Se não posso usar uma peça Channel, compro uma Zara. Para quê gabar-se de algo que não é seu?";



- "Quando cheguei a Madrid, paravam-me várias vezes na rua e ofereciam-me cartões para ir às agências [de modelos]. Havia fotógrafos que me queriam fotografar. E eu precisava trabalhar para sobreviver";



- "Fazer desfiles como modelo? Estou a começar como modelo de beleza em vez das passarelles. Vejo-me mais como modelo de fotografia";



- Questionada sobre a altura em que começou a viver com Cristiano Ronaldo [Em Dezembro de 2016 passou a viver com Cristiano Ronaldo e tudo mudou radicalmente?], Georgina não quis responder: "Não vou responder a isso e assim esta entrevista não continua. Não é melhor começar de novo?";



- Depois do jornalista insistiri, disse apenas: "a minha vida mudou para melhor".



- "Sempre fui bastante adulta e para mim ter quatro filhos não é um peso. Não imagino a minha vida sem os meus filhos";



- "Parei de trabalhar em Fevereiro (de 2017) e em Março engravidei";



- "Não sei porque tenho tantos seguidores [no Instagram], porque quase não presto atenção às redes: gosto de aproveitar o momento. Há pessoas que compartilham coisas sem vivê-las e é tudo uma mentira";



- "Tenho haters, mas não lhes ligo muito";



- "Sempre quis adoptar uma criança para lhe dar uma oportunidade. Quando era pequena, não brincava com Barbies. Tinha um boneco branco e outro negro. Sempre fui muito maternal"









- "Como me vejo daqui a dez anos? Com os meus (quatro) filhos mais crescidos. Não me vejo a ter mais filhos";