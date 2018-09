Numa rubrica do 5 Para a Meia Noite Assunção Cristas admitiu ter tomado um banho público no Japão e que não deixava os filhos com António Costa.

Assunção Cristas, líder do CDS-PP, confessou esta quinta-feira à noite ter já tomado banho totalmente nua com estranhos, no Japão, durante uma participação no programa da RTP 5 para a Meia Noite, apresentado por Filomena Cautela.



Numa rubrica do programa da RTP intitulada "A Última Confissão", a líder centrista admitiu, através de um cartão: "Tomei banho em pelota com estranhos", para grande gáudio do público.



"No Japão, há uns banhos tradicionais que são os onsen, com água vulcânica. As pessoas esfregam-se todas e depois tomam banho nestas águas. Eu estive do lado das mulheres e depois havia o lado dos homens", disse Cristas que afirmou ser uma prática que é essencial para conhecer o Japão.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cTQlAxt41KQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



Durante o programa, a líder do CDS-PP também leu um conto erótico do livro da cantora Blaya, que marcou igualmente presença, tal como Maria Rueff e Carlos Nobre (PacMan/Carlão) e admitiu que entre participar numa marcha do Orgulho Gay ou pela Liberalização da Marijuana, preferia participar na primeira.







Esta não foi a primeira vez que a líder do CDS-PP participou no programa tendo, anteriormente, feito uma participação em vídeo, enviando uma pergunta ao primeiro-ministro António Costa, aquando da sua participação no 5 para a Meia Noite, em Junho. Mesmo assim, afirmou, em tom bem-disposto, que não confiava os seus filhos nem ao primeiro-ministro, nem a Rui Rio.





Ainda durante um jogo, referiu que o "homem mais canhão em Portugal" é o actor Lourenço Ortigão e que achava Ricardo Robles mais atraente do que João Galamba. E ainda que não teria "oferecido" 15 lugares de estacionamento à cantora Madonna.