De acordo com o CM, o futebolista tem transferido nos últimos meses 350 euros para a conta da mãe da filha, que contesta este pedido.



O jogador tem mais duas filhas (10 e 11 anos), fruto do casamento com Andreia Santos.

O futebolista Hugo Almeida pagou nos últimos três anos dois mil euros de pensão de alimentos à filha de cinco anos, fruto de uma relação extraconjugal. De acordo com o Correio da Manhã, o futebolista pediu ao Tribunal de Família e Menores do Porto, que tinha fixado aquele valor, para passar a pagar 600 euros, argumentando que sofreu um corte no ordenado e que está numa fase final da carreira.O jogador é claro no documento que apresentou Tribunal de Família e Menores do Porto: quando fixaram o pagamentos de 2000 euros em 2014, Almeida jogava no Besiktas e ganhava 250 mil euros por mês. Até hoje, o ordenado tem vindo a reduzir: da Turquia rumou para Hannover (onde ganhou 70 mil euros), depois foi para o AEK (44 mil euros) e está hoje em dia no Hajduk Split (23 mil euros). Almeida diz ainda que está disposto a pagar metade das despesas da menor (escola e saúde).