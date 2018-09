Atleta medalhada no badminton e no hipismo, Siri tem uma carreira internacional na moda. É ecologista, escreve poesia e não tem namorado.

De saltos muito altos, carteiras extravagantes, looks integrais de Cartier, Balmain ou Dior e as unhas pintadas com mais de uma cor, a princesa Siri da Tailândia nunca passa despercebida nas front row das semanas de moda de Paris, Londres ou Milão. Apesar da baixa estatura (mede 1,55 metros), a filha do Rei Maha Vajiralongkorn, conhecido como o monarca mais polémico do planeta, é uma rainha entre as it girls.



Sua Alteza Real Sirivannavari Nariratana, em destaque na edição de Setembro da Tatler, é descrita como "a princesa mais talentosa do mundo", de "uma beleza tão delicada como uma princesa da Disney, com uma vida de conto de fadas". A prestigiada revista de moda considera ainda "surreal" o currículo da neta do Rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em Outubro de 2016, ao fim de sete décadas e quatro meses de reinado. Aos 31 anos, Siri concilia os deveres reais com a carreira de designer – tem uma sofisticada marca de roupa e acessórios com o seu nome desde os 17 anos. E, afinal, o que parecia ser um capricho de uma menina privilegiada converteu-se num negócio rentável. Em 2007, foi convidada para mostrar as suas criações no desfile de Pierre Balmain, em Paris, e no ano seguinte teve um desfile próprio na capital francesa. Siri tem uma loja no centro comercial Siam Paragon, em Banguecoque, um dos maiores shoppings do mundo, onde partilha o espaço com as grandes marcas internacionais.



Chique e vanguardista

Além do talento para a moda, a princesa triunfa noutras áreas. Integrou, por exemplo, a equipa tailandesa de badminton, tendo ganho uma medalha de ouro nos jogos do Sudeste Asiático, em 2005. Apaixonada por cavalos, nos últimos anos deixou as raquetas e dedicou-se exclusivamente ao hipismo – em 2017, alcançou o segundo lugar nos Jogos Asiáticos, em Kuala Lumpur, na Malásia. A sua determinação competitiva leva-a a treinar três horas diárias, seis dias por semana. Tem sete cavalos, um dos quais tem o nome de Príncipe Encantado. "Já parti uma perna e tenho um parafuso no pé esquerdo, mas nunca desisti", revelou à Tatler.



Siri tem quatro irmãos que vivem exilados com a mãe, nos Estados Unidos. O pai, depois de se divorciar da primeira mulher, que era sua prima direita, casou-se com a aspirante a actriz, Yuvadhida Polpraserth. Mas como a Rainha Sirikit nunca aprovou a relação, apesar de terem tido cinco filhos, ela e as crianças mudaram-se para Londres, em 1996. No ano seguinte, Maha trouxe a filha para a corte tailandesa. Em Banguecoque, Siri fez a instrução primária e secundária, e também se licenciou em Design de Moda, na prestigiada Universidade de Chulalongkorn. Estudou também em Paris e Roma. O Rei Maha tem outra filha, do primeiro casamento, a princesa Bajrakitiyabha, e mais um filho com a sua terceira mulher, Dipangkorn, de 13 anos, herdeiro do trono.



Em 2005, o avô quis dar-lhe o título de princesa e, quatro anos depois, a revista Forbes incluiu-a na lista das royals mais sexy do mundo, estatuto que a levou à capa da edição tailandesa da Vogue. Os críticos de moda também a têm entre as favoritas e descrevem o seu estilo como "ousado, chique e vanguardista".



As excentricidades do pai Siri não resiste a uns óculos excêntricos nem a umas botas com plataforma e adora misturar os trajes típicos do seu país com os elegantes modelos das casas europeias dos anos 50. É convidada VIP para as festas de moda mais exclusivas e para os casamentos da realeza – no de Charlene e Alberto do Mónaco, em 2011, foi umas das mulheres mais notadas pela elegância, com um vestido dourado, de linhas simples, muito tailandês. Quando fez 30 anos, a 8 de Janeiro de 2017, surpreendeu ao apresentar-se no Facebook sem maquilhagem, de cabelo apanhado e de sandálias rasas – uma imagem insólita a contrastar com o estilo sofisticado, talvez pelo luto que a corte havia imposto pela morte do Rei Bhumibol.



Diz que herdou o gosto pela moda da avó, a Rainha Sirikit, considerada um ícone de estilo mundial desde 1960, quando o casal real fez uma histórica visita de Estado a 15 países e a monarca escolheu o estilista francês Pierre Balmain para lhe fazer o guarda-roupa. Já o lado mais exótico de Siri será inspirado no seu pai. O Rei Maha Vajiralongkorn – que subiu ao trono a 1 de Dezembro de 2016, após a morte de Bhumibol – sempre foi famoso pelas suas bizarrias. Em 2007, decidiu nomear major-general da Força Aérea o cão Foo Foo, um poodle branco que morreu em 2015 e cujas cerimónias fúnebres obrigaram a quatro dias de ritos budistas. Em 2010, a revista The Economist afirmava que Vajiralongkorn é "amplamente detestado, temido, imprevisível e excêntrico". Depois disso, o então príncipe foi fotografado no aeroporto de Munique com um top de alças, que lhe revelava exuberantes tatuagens, e com a barriga à mostra. Estas são razões mais do que suficientes para que o actual monarca – que dizem ser antipático, distante e viciado em jogo – esteja muito longe da popularidade de que gozavam os Reis Bhumibol e Sirikit.



Apesar de não ser tão excêntrica como o pai, Siri terá uma coisa em comum com ele: o amor pelos cães. Ela tem oito yorkshire terrier, um golden retriever, um labrador e um husky siberiano, que dormem na sua cama. Até hoje, ainda não se conheceu nenhum namorado à princesa que, além de estar envolvida em causas ecológicas como a regeneração dos recifes de corais, afirma estar focada nas suas criações. A última colecção, intitulada Horse, Helen and Henri, é inspirada nos seus poemas de amor. "Comecei a escrever poesia há alguns anos", disse à Tatler.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 746, de 15 de Agosto de 2018.