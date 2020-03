O príncipe Carlos está agora fora do auto-isolamento e de "boa saúde", depois de testar positivo para o novo coronavírus.

Esta segunda-feira, um porta-voz da realeza divulgou uma atualização sobre a saúde do príncipe de Gales, de 71 anos. "A Clarence House confirmou esta segunda-feira que, depois de consultar seu médico, o príncipe de Gales agora está fora de auto-isolamento", confirmou a fonte.

O príncipe carlos ficou em isolamento durante sete dias e está agora de "boa saúde", mas com "as atuais restrições governamentais e médicas que se aplicam a todo o país".

A Duquesa da Cornualha, Camila, permanece em auto-isolamento, de acordo com as diretrizes do governo, que aconselha que aqueles com sintomas devem auto-isolar-se por sete dias, enquanto membros da família sem sintomas devem fazê-lo por 14 dias.

A Clarence House confirmou a semana passada que o príncipe de Gales estava em isolamento na sua casa na Escócia depois de apresentar sintomas leves da covid-19. A duquesa da Cornualha, que não tinha o vírus, também estava na residência de Birkhall, mas estava separada do príncipe.

Após o anúncio de que o príncipe Carlos estava infetado com coronavírus, o Palácio de Buckingham confirmou que a rainha Isabel II estava "de boa saúde".

"A rainha viu pela última vez o príncipe de Gales após a investidura na manhã de 12 de março e está a seguir todos os conselhos adequados em relação ao seu bem-estar", sublinhou a mesma fonte.