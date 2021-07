A paixão 'rebobinada' de JLo e Ben Affleck

No dia do seu 52.º aniversário, Jennifer Lopez ofereceu aos seus mais de 167 mil seguidores, no Instagram, a tão esperada foto de um beijo de Hollywood com Ben Affleck, de 48 anos, com quem namorou entre 2002 e 2004. A cantora e actriz, que assumiu assim a relação com o ator, no passado sábado, dia 24, parece estar a viver o melhor momento da sua vida, em férias no sul de França, a bordo de um superiate. Com o corpo bem tonificado, JLo partilhou uma sessão de fotos, em que aparece de biquíni, com um quimono esvoaçante, de Valentino. A publicação tornou-se viral e acumula já mais de 8 milhões de "gostos".