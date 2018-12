Isha Ambani, de 27 anos, vai casar com Anand Piramal, de 33. Cerimónias que antecedem o casamento incluem um concerto privado de Beyoncé.

O nome Isha Ambani pode não lhe dizer nada, mas é ela - ou melhor, o seu casamento - que levou várias celebridades a rumar à Índia. Entre elas, estão Beyoncé, Hillary Clinton, Arianna Huffington ou Sachin Tendulkar. Isha Ambani é a filha do homem mais rico da Índia e vai casar-se com Anand Piramal.



O pai de Isha é Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries. O seu noivo, Anand Piramal, tem 33 anos e é director do Piramal Group. Apesar de a boda só ser celebrada na quarta-feira, a festa começou no fim-de-semana em Udaipur.



Isha Ambani tirou a licenciatura em 2014, na Universidade de Yale. Agora, faz parte da direcção de duas empresas ligadas ao grupo empresarial do pai.



Os Clinton e os Ambani conhecem-se há 18 anos. Já Beyoncé actuou durante as festas que antecedem o casamento:









Lakshmi Mittal, magnata da indústria local do aço, James Murdoch, o filho do magnata dos media Rupert Murdoch e a actriz Priyanka Chopra e o seu marido Nick Jonas também estarão na boda.



Os convidados terão acesso a uma app que lhes permitirá acompanhar tudo o que acontecerá durante o evento, que inclui um concerto privado de Beyoncé. Quando Ambani e Piramal celebraram o seu noivado, houve um concerto privado de John Legend.