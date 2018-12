Esta é a astróloga mais famosa do mundo

Ao final de cada mês, os milhões de seguidores de Susan Miller já estão ansiosos pelas previsões que a astróloga norte-americana, considerada a mais famosa do mundo, publica no seu site AstrologyZone.com, no dia 1. Até os mais cépticos não resistem a ver como é que os planetas irão influenciar o novo ciclo. Num texto alongado, com cerca de quatro mil palavras para cada signo, Miller aborda todos os detalhes, num tom íntimo, dizendo se é conveniente ou não comprar o computador até ao dia 17, quando é que Vénus deixará de estar "retrógrado" para podermos mudar a cor do cabelo, ou qual o dia certo para enviar um currículo.



Previsões capazes de adiar negócios

Os horóscopos mensais de Susan Miller são totalmente grátis e atraem clientes que vão pagar por outros serviços disponíveis no site, como a aplicação para iPhone, os seus best-sellers sobre astrologia, as previsões personalizadas, os lenços de seda ou sabonetes feitos de frutas e ervas características de cada signo.

Desde 17 de Dezembro de 1995, dia em que abriu o AstrologyZone, Miller construiu um império que não tem parado de aumentar, graças às previsões que muitos dizem ser "assustadoramente precisas" e capazes, até, de adiar negócios. Foi o caso de Bevy Smith, a famosa apresentadora norte-americana, que não assinou um contrato para um programa de TV porque Susan Miller lhe disse que aquele era um mau momento para compromissos.

Apesar de endeusada, a astróloga é descrita como uma mulher despretensiosa e simpática. Com 1 metro e 54, sempre bem vestida e maquilhada, Susan Miller deixa um rasto do seu perfume Alien, de Thierry Mugler, por onde passa, e não revela a idade nem o seu signo, para que ninguém possa pensar que ela o favorece... No entanto, há um site que garante ter nascido a 7 de Março de 1947. Pouco se sabe sobre a sua vida pessoal, a não ser que mora no 29.º piso de um edifício do exclusivo bairro de Upper East Side, em Manhattan, e que tem duas filhas – a mais velha, Chrissie Miller, é uma conhecida designer de moda.



Jennifer Aniston e Jerry Hall são clientes

Como a escrita lhe ocupa a maior parte do tempo – além das previsões do site e dos livros, assina os horóscopos em dezenas de publicações de todo o mundo, como as revistas Elle americana e Vogue japonesa, ou o diário El País – Susan Miller não dá consultas. No entanto, abre algumas excepções para as actrizes Cameron Diaz, Jennifer Aniston, Kirsten Dunst, Katy Perry, a ex-manequim Jerry Hall e a sua filha, Georgia May Jagger, que não vivem sem os seus conselhos. Ou para Gloria Vanderbilt, a socialite milionária, que com 94 anos ainda quer saber se vai encontrar um grande amor, e que faz as aguarelas para ilustrar os horóscopos de Miller.

Susan afirma que o seu trabalho "é científico, baseado em cálculos matemáticos", mas que ela própria também já foi céptica em relação à astrologia e que compreende bem as pessoas que não crêem. Para essas, propõe: "Leiam-me durante seis meses e vejam o que acontece". Filha de um merceeiro de Manhattan e de uma dona de casa, ela acredita que estava destinada a ser astróloga. A mãe tinha profundos conhecimentos de astrologia, que guardava para si por não ser uma actividade bem vista na época.



No que ela acertou

Na adolescência, Susan sofreu de uma doença que a deixou paralisada, e a mãe fez-lhe um mapa astral. Disse-lhe que ela ia ser escritora num meio de comunicação que ainda não tinha sido inventado e que iria revolucionar o mundo. Aí, quis aprender tudo sobre os astros. A mãe resistiu mas acabou por ceder e o processo de aprendizagem durou 12 anos. Susan estudou Economia e trabalhou numa agência de publicidade. Nessa altura, fazia mapas astrais só para a família. Uma vez, sugeriu a uma amiga que comprasse um bilhete de lotaria, entre os dias 16 e 31 de Dezembro, porque a sorte estava do seu lado. A outra não ligou e esqueceu-se de que tinha comprado uma rifa para o sorteio de um carro. Dias depois, recebeu a notícia de que o Porsche era seu. Essa amiga convenceu Susan de que aquele era o seu caminho e incentivou-a a lançar o AstrologyZone. Ela previu a semana do nascimento de Prince Louis, terceiro filho dos duques de Cambridge, o ano do casamento de Beyoncé, o regresso de Britney Spears e a reeleição do Presidente Obama.

Miller revela que o dinheiro e a carreira são os temas sobre os quais as pessoas mais querem saber, ficando o amor para segundo plano. "Toda a gente deveria fazer a sua carta astral. Só assim conseguirão perceber quem são", afirma a "astróloga das estrelas" – como lhe chama a Vogue francesa.

Dicas

A pior altura para fazer mudanças de visual ou casar – é quando Vénus, o planeta da beleza, se encontra "retrógrado", o que em 2019 não acontecerá

Os períodos em que não se devem tomar decisões – é quando Mercúrio, o planeta da inteligência e do julgamento, está "retrógrado". O que em 2019 acontecerá nos períodos de 5 a 28 de Março: 8 de Julho a 1Agosto; e de 31 de Outubro a 20 de Novembro.

Números

7 horas – o tempo que Susan demora a fazer a previsão mensal para cada signo

4.000 palavras – é quantas escreve no texto de cada signo, que publica mensalmente no seu site

412 mil – de seguidores é os que soma no Twitter, onde abriu conta em Maio de 2009. No Facebook tem 166 mil

100 milhões – é o número de visualizações que o seu site tem anualmente