Shiloh: de Peter Pan a bailarina sensual

Em pequena, a filha de Angelina Jolie e de Brad Pitt queria ser um rapaz, brincava com metralhadoras e só respondia por John ou Peter. Aos 20 anos, é a cópia da mãe e dança em videoclips.

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Shiloh, a mais velha dos três filhos biológicos de Angelina Jolie e Brad Pitt, fez 20 anos, e revela impressionantes semelhanças físicas com a mãe. Afastada do foco mediático, renunciou ao apelido Pitt e ao protagonismo dos pais para seguir o seu próprio caminho profissional. Não foi uma tarefa fácil, já que Shiloh Nouvel Jolie nasceu a 27 de maio de 2006, em Swakopmund, na Namíbia, por cesariana programada. A atriz decidiu dar à luz naquele país africano para fugir à pressão dos paparazzi, em Los Angeles. Mas a criança passou a ser notícia desde o primeiro dia.



Shiloh fez 20 anos e é a mais reservada dos seis filhos de Angelina Jolie e de Brad Pitt

Mesmo antes de ser vista, já a imprensa a rotulava como “a menina mais linda do mundo”. O primeiro presente da filha do então casal mais famoso de Hollywood foi uma chupeta de ouro com 279 diamantes, no valor de €17 mil, oferecida por uma empresa especializada em personalizar artigos infantis. A dupla de estrelas vendeu à revista People as primeiras fotos da bebé por €10 milhões, que foram doados à sua própria fundação de ajuda a pessoas vulneráveis.

Calças de camuflado e dragões estampados

Nunca foi o protótipo de “princesa” e sempre preferiu brincar com espadas e metralhadoras. Vestia-se como um rapaz, com botas e calças de camuflado, casacos com dragões estampados e fatos de treino. Gravatas, chapéus e bonés eram os seus acessórios favoritos e a sua cama era em forma de nave espacial. Quando fez 4 anos, Shiloh quis que a sua festa de aniversário fosse igual à do irmão, Maddox, com o tema “soldados”. Era obcecada pelo Peter Pan, usava o seu cabelo loiro bem curto e queria que lhe chamassem John ou Peter.

Os pais – que se divorciaram em 2024, após uma batalha judicial de oito anos - pagaram 24 mil euros por um fato de armadura, feito à medida, para ela brincar aos Cavaleiros da Távola Redonda. “Ela quer ser um menino. Então tivemos que lhe cortar o cabelo. Ela pensa que é um dos irmãos”, disse Angelina Jolie, na época, à Vanity Fair. Shiloh e os irmãos – Maddox, de 25 anos, Pax, de 23, Zahara, de 21, e os gémeos (biológicos) Knox e Vivienne, de 18 – tinham um psicólogo de piquete em casa, para o caso de surgir “algum problema”.

Descrita pela mãe como a “mais reservada” dos seis filhos, a imagem de Shiloh nada tem a ver com a que tinha em criança. Apostou numa carreira na música e na dança e para isso, optou por não usar nenhum dos apelidos famosos dos pais. No mês passado, conseguiu uma participação como bailarina no novo videoclip da cantora sul-coreana K-Pop Dayoung. Pouco depois, a produtora divulgou um comunicado em que afirmavam não ter ideia de quem era Shiloh, que se apresentou no casting com um grupo de bailarinos, e que só descobriram por acaso. No vídeo, ela aparece com um top de renda preta, umas argolas, o cabelo preso em pequenas tranças, olhos maquilhados e lábios com gloss e um piercing a dar-lhe um toque de sensualidade.