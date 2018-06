A princesa Diana era uma cozinheira terrível, conta o seu antigo chef pessoal, Darren McGrady. No seu novo livro, o chef aborda as capacidades culinárias da princesa, que eram diminutas."Ela não podia cozinhar; a princesa era uma cozinheira terrível, era mesmo. Eu deixava-lhe comida", revelou ao site Hello! Online, em entrevista. "Trabalhava de segunda à sexta e deixava-lhe comida no frigorífico para o fim-de-semana, como pimentos recheados, adorava-os para um almoço nesses dias."Além dos pratos, o chef deixava instruções sobre como se aquecer a comida. "Eu até lhe deixava um post-it com o número dois, o que lhe indicava que era para pôr no microondas e pressionar o dois", recordou.