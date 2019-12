Desde o Verão a imaginar como será o nosso primeiro rapaz. Só me resta agradecer o quão surpreendente a minha vida tem sido nos últimos tempos. Viver esta experiência pela quarta vez em 5 anos só me dá a certeza do quão forte, independente e segura a gravidez me torna".





A apresentadora de televisão Carolina Patrocínio publicou fotografias da sua gravidez (a quarta), em lingerie, confirmando os rumores que tinham surgido no Verão de que estava à espera de um quarto filho.Na descrição, a apresentadora escreve: "A apresentadora é casada com o antigo jogador de rugby da seleção nacional Gonçalo Uva. Tem três filhas: Diana, Frederica e Carolina, de cinco, três e um ano.