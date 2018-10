Plastic free e shots de seringa

Iogurte probiótico, abacate, espirulina, húmus, quinoa, amêndoas crocantes, pólen de abelha, feijão-preto, hambúrgueres de cogumelo, ketchup de goji ou macarrão soba com kimchi picante são algumas das opções que preenchem o menu do Farmacy, que também tem uma lista de vinhos: orgânicos, claro. Todas as bebidas são servidas em copos de vidro, já que aquele é um espaço que se orgulha de ser plastic free. Uma das atracções do restaurante – frequentado por celebridades como Liv Tyler, Stella McCartney, Lily Cole ou Sienna Miller – são os shots de seringa. Trata-se de sumos feitos com óleo de linhaça, bagas de goji, gengibre, carvão activado e água de coco cru, entre outros ingredientes, que vêm numa seringa para serem injectados num copo de shot. Cada um promete benefícios para a saúde, como desintoxicar, absorver toxinas ou estimular as células. "Não é uma tendência ou uma moda passageira. Não me canso de dizer: ‘Este não é um movimento hippie; é um movimento de sobrevivência’. Temos de comer assim para o bem do planeta e do nosso corpo, é o futuro da comida", explicou à revista The Hollywood Reporter.



O exterior do espaço é semelhante a uma autêntica farmácia, com um letreiro luminoso em verde e um toldo da mesma cor com riscas brancas. Lá dentro, tudo é luminoso e brilhante, e a decoração tem como base materiais reciclados e peças de diversas culturas (cristais curativos incluídos) que a filha do magnata egípcio, que viaja para os locais mais exclusivos do mundo, trouxe de vários países.



Hippie-chic e Anna Wintour

Quem olha para Camilla não a imagina a comer um cheeseburguer com batatas fritas, mas a verdade é que antes de ser vegan ela alimentava-se de fast food e comida processada. "Eu amava batatas fritas e tudo o que era junk food, e com pouco mais de 20 anos tinha problemas de saúde, como o colesterol alto, relacionados com o estilo de vida. Quando fiquei grávida do primeiro filho, pensei: ‘Isto é uma forma de autodestruição’". E aos 24 anos decidiu iniciar a desintoxicação alimentar e praticar ioga kundalini. "A primeira coisa que faço quando acordo é beber água fervida com bicarbonato de sódio, que é a bebida alcalina mais poderosa que existe, e só duas horas depois é que como um pudim de chia e bebo um café", revela. Com um estilo hippie-chic e uma discreta tatuagem de Horus (deus egípcio) na nuca, Camilla não se livra do rótulo de it girl, que ganhou depois de ter trabalhado com Anna Wintour, a poderosa editora da Vogue norte-americana, quando aos 18 anos foi viver para Nova Iorque. "Era mesmo como O Diabo veste Prada, mas admiro-a muito. A lição mais importante que aprendi com a experiência foi que não queria ser jornalista", revela.



Casada com o milionário sírio Mohamed Esreb, de quem tem dois filhos, Luna, de 9 anos, e Numair, de 6, Camilla parecia destinada a seguir uma carreira na moda. Não só por ter crescido e começado a trabalhar no Harrods, a sua segunda casa, como diz, mas também por ter comprado a participação maioritária da Issa, em 2011. Meses antes de estar à frente da marca britânica, Kate Middleton anunciava o seu noivado com o príncipe William com um vestido azul da Issa (no valor de 630 euros), que esgotou em poucas horas. Cinco anos depois, Camilla vendeu a sua parte na marca para se dedicar exclusivamente ao negócio da comida. O seu objectivo é abrir mais restaurantes e estender o conceito vegan. Apesar de este estilo de vida ter cada vez mais adeptos, as críticas ao Farmacy nem sempre são as melhores. "Se comesse só comida vegan, isso acrescentaria 10 anos à minha vida. O problema é que eu não me importo de morrer 10 anos mais cedo", escreveu Michael Deacon, crítico no The Telegraph.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 748, de 30 de Agosto de 2018.

O seu apelido é como uma marca de luxo associada ao Harrods, em Londres, e ao Ritz de Paris. Herdeira de uma fortuna imensa, Camilla Al Fayed poderia ser uma it girl se vivesse entre St. Tropez e Nova Iorque. Mas Camilla (a terceira dos quatro filhos de Mohamed Al Fayed – hoje com 89 anos e antigo dono dos famosos armazéns londrinos – e da sua segunda mulher, a ex-modelo finlandesa Heini Wathén) converteu-se na guru britânica da alimentação vegan. Depois de abrir o Farmacy, um restaurante dirigido aos fanáticos da comida saudável, lançou recentemente um livro com as receitas do seu menu baseado em plantas e vegetais.A irmã de Dodi Al Fayed – filho do primeiro casamento do seu pai, e que morreu com a princesa Diana, em 1997, num acidente de carro em Paris – iniciou uma carreira na restauração por simples acaso e hoje lidera um ambicioso movimento vegan em Londres, cidade onde nasceu e cresceu. O Farmacy abriu em 2016, em Westbourne Grove, entre Notting Hill e Bayswater, numa antiga agência bancária.Conseguir uma mesa sem esperar no mínimo uma hora é impossível, o que quer dizer que a "comida limpa", à base de verduras e livre de carne, lacticínios, açúcares refinados e de produtos químicos, está definitivamente na moda. A ideia surgiu quando Camilla, de 33 anos, percebeu que não existia nenhum espaço na capital britânica que oferecesse a comida 100% orgânica de que ela e as amigas passaram a gostar depois de a experimentarem noutros países, como Estados Unidos, Áustria ou Tailândia, onde o movimento vegan é massivo. "Tenho uma paixão pela vida saudável, o meio ambiente e a sustentabilidade, e no Reino Unido não havia nada com essa fi-losofia", contou à revista GQ.