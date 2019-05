Brooklyn Beckham e Hana Cross namoram há seis meses, são vistos como um casal modelo entre os famosos mas alguns episódios públicos demonstram que a relação não é tranquila como possa parecer.Segundo o ABC, o casal voltou a discutir em público no Festival de Cannes , repetindo o comportamento de Coachella, por exemplo. De acordo com a mesma fonte, tudo aconteceu quando Brooklyn e Hana, de 20 e 22 anos respetivamente, jantavam num restaurante da cidade, à qual se deslocaram para assistir à estreia de Once Upon a Time in Hollywood. Alguns clientes do espaço dizem que o casal, depois de várias cenas de gritos e choro, teve que ser separado pelos seguranças, que avisaram Victoria e David Beckham Os pais de Brooklyn, assegura o britânico The Sun, estão "muito preocupados com a relação tóxica" dos jovens e "frustrados com o humilhante drama público". Além disso, Brooklyn terá recusado que a namorada assinasse um acordo de confidencialidade, igual ao dos empregados da família, por considerar o mesmo "insultuoso".