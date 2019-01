Desde que rebentaram as manifestações dos coletes amarelos, em França, em meados de novembro, que Brigitte Macron, de 65 anos, quase não se deixa ver em público. Quando o marido, Emmanuel Macron, de 41, foi eleito Presidente, em maio de 2017, a primeira-dama prometeu que não se ia fechar no Palácio do Elíseu. Mas nos últimos meses, Brigitte contrariou esta posição.



Este ano, o casal não fez as habituais férias de Natal na neve por não ficar bem à imagem do Presidente ser fotografado a esquiar enquanto milhares de franceses protestavam por todo o país, exigindo melhores condições de vida. Nem sequer foram passar um fim de semana a Touquet, no norte de França, onde têm uma casa.





O movimento dos coletes amarelos organizou vários protestos à porta da residência dos Macron denunciando o seu luxuoso estilo de vida, ao ponto de a polícia ter sido obrigada a utilizar gases lacrimogéneos para os dispersar. Emmanuel e Brigitte deixaram de ir ao cinema e de jantar fora ainda que discretamente. Se o marido se tornou o alvo da ira dos coletes amarelos, Brigitte é uma vítima colateral. Suspendeu as suas saídas pelas ruas de Paris, acompanhada por dois seguranças, até para ir comprar pão, um hábito de que nunca abdicou, porque o Ministério do Interior teme que seja agredida.Já há quem compare a primeira-dama francesa com a rainha consorte Maria Antonieta, que viveu enclausurada. Nas redes sociais circulam rumores falsos sobre o seu salário e insultos por causa das suas roupas e acessórios luxuosos. Há dias, repetiu um vestido para receber no Elíseu o primeiro-ministro do Quebec, François Lagault, e a mulher.Os Macron acreditam que o grande debate nacional lançado pelo Presidente este mês para responder a esta crise social apazigue os ânimos em França e acalme os coletes amarelos.