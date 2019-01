As modelos e as firmas que as representam terão de apresentar a informação financeira sobre o Fyre Festival, já que foram pagas para promover um evento fracassado e que está a ser investigado por fraude nos EUA.

As modelos e influencers digitais que participaram nos vários meios de promoção do Fyre Festival, o evento de alegado luxo que se revelou uma fraude, poderão vir a enfrentar intimações federais para devolverem o montante que ganharam com o seu trabalho. Kendall Jenner, Bella Hadid, Elsa Hosk e Emily Ratajkowski foram os rostos promocionais dos vídeos que serviram para mostrar o prometido luxo que seria o festival.

Na segunda-feira, um juiz de Nova Iorque assinou a ordem das intimações que exigem informação financeira relativamente às pessoas que participaram nos vídeos de promoção. Estas devem incluir Jenner, que recebeu cerca de 218 mil por um único post na sua conta de Instagram a anunciar a venda dos bilhetes e a oferecer um desconto aos seus seguidores, e as firmas de gestão de modelos IMG Models e DNA Model Management, que representam várias das 25 profissionais de moda que também participaram nos vídeos publicitários do evento que prometia ser um fim de semana exclusivo com comida gourmet, acomodações de luxo e concertos.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">So Fyre Fest is a complete disaster. Mass chaos. No organization. No one knows where to go. There are no villas, just a disaster tent city. <a href="https://t.co/1lSWtnk7cA">pic.twitter.com/1lSWtnk7cA</a></p>— William Needham Finley IV (@WNFIV) <a href="https://twitter.com/WNFIV/status/857744138019753984?ref_src=twsrc%5Etfw">April 27, 2017</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





Os participantes, que pagaram entre 875 mil euros e 10,945 mil euros por um bilhete para o festival, foram recebidos em tendas e não em casas como foi publicitado, uma vez que a organização perdeu alegadamente as casas, e não tiveram acesso à "comida luxuosa" prometida na ilha Exumas, nas Bahamas, que foi apresentada como ter sido propriedade do barão da droga colombiano Pablo Escobar. Os festivaleiros também não tiveram qualquer meio de transporte para voltarem para casa.

Após o fracasso do festival, o organizador Billy McFarland declarou-se culpado das acusações de fraude. Em julho do ano passado, assumiu-se também culpado de outras acusações de fraude de uma operação de vendas de bilhetes, pela qual foi sentenciado a seis anos numa prisão federal nos EUA.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mz5kY3RsmKo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Além destes, enfrenta um processo civil imposto por Matthew Herlihy e Anthony Lauriello, dois participantes do festival, que defendem que McFarland e o rapper Ja Rule, que também fez parte da organização, "atraíram conscientemente os participantes com pretensões falsas e fraudulentas, às quais o festival não correspondia".

Apesar dos vários processos instaurados, é provável que o dinheiro pago às modelos e firmas que as representavam não seja devolvido, devido a uma nota da Comissão Federal de Comércio (FTC, sigla em Inglês) que avisa que as celebridades e influencers têm de ser claras sobre os posts pelos quais são pagas, mas não podem ser responsabilizadas pelo produto ou evento que promovem.

Na altura em que soube do fracasso do evento, Bella Hadid foi das primeiras a pedir desculpa pelo seu envolvimento no festival Fyre. "Eu sinto muito porque isto é algo que não consigo defender. Apesar de, claro, se eu soubesse o resultado, vocês saberiam também. Espero que toda a gente esteja segura e reunidos com as suas famílias e entes queridos", escreveu num tweet entretanto indisponível.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Expectation v. Reality for the biggest scamming festival in the 21st Century <a href="https://twitter.com/hashtag/FyreFestival?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FyreFestival</a><a href="https://twitter.com/WNFIV?ref_src=twsrc%5Etfw">@WNFIV</a> <a href="https://twitter.com/FyreFraud?ref_src=twsrc%5Etfw">@FyreFraud</a> <a href="https://t.co/75SZb6iDdm">pic.twitter.com/75SZb6iDdm</a></p>— Axel (@AXELSCYTHE) <a href="https://twitter.com/AXELSCYTHE/status/857781228166037504?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2017</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>