Brad Pitt volta a surpreender. Veja porquê

O ex-marido de Angelina Jolie apareceu na red carpet da antestreia do filme Bullet Train, em Berlim, de saia.

Brad Pitt aterrou em Berlim, com uma saia vestida e foi o alvo de todas as atenções. O ator norte-americano, de 58 anos, esteve na capital alemã para a antestreia da longa-metragem de ação Bullet Train, em que contracena com Sandra Bullock e Bad Bunny.