Eles também pintam as unhas

Há cinco anos, Luís Borges fez um editorial de moda, em Nova Iorque, em que o maquilharam e lhe pintaram as unhas. Gostou tanto que a manicure passou a fazer parte dos seus hábitos. “Esteticamente acho giro, dá personalidade e um toque ao look. Ando com as unhas pintadas todo o ano, vou ao Duo Beauty e faço verniz de gel, que dura imenso”, contou o modelo à SÁBADO.



Ainda que esta tendência possa parecer bizarra, por ser um ritual de beleza exclusivamente feminino, estrelas da música como David Bowie, Lou Reed, Kurt Cobain, Keith Richards ou Seal já o faziam nas décadas de 70, 80 e 90. Luís Borges diz que lá fora é muito comum e não é um tratamento exclusivo dos gays: “Os hetero também pintam. É como fazer depilação ou arranjar as sobrancelhas. Mas em Portugal algumas pessoas olham com ar de reprovação.” O modelo, de 33 anos, revela que às vezes tira o verniz para alguns trabalhos, embora nunca lhe tenham exigido que o fizesse. Gosta de cores e desenhos originais, como os que fez para homenagear a amiga Sara Sampaio, no seu 30º aniversário. Escreveu “Sara”, “I love you”, “bff” (best friend forever), “30” e até desenhou uma fatia de pizza, prato favorito da modelo.





Unhas pretas exclusivas das classes superiores

Esta tendência tem até uma origem histórica – na Babilónia, os homens decoravam os dedos desde 3.200 a.C. As cores eram indicadoras de estatuto social – por exemplo, as unhas pretas eram exclusivas das classes superiores. O humorista Diogo Faro começou a pintar as suas há cerca de um ano e meio, e hoje já não dispensa o verniz. Agora anda com as unhas em bordeaux, mas já as teve em amarelo ou verde. “Eu e uns amigos lançámos um movimento feminista contra estereótipos de género, o ‘não é normal’, no Instagram. Resolvi pintar as unhas não só por uma questão estética, mas também como mensagem de consciencialização. E o impacto é muito positivo porque tenho pais que me enviam fotos de crianças (rapazes) com as unhas pintadas ”, explica o humorista à SÁBADO. E acrescenta: “Faço a manicure a mim próprio e adoro escolher cores. Há pessoas que olham, mas não dizem nada, talvez por falta de coragem.”