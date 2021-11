Moda intemporal: esta é a marca que une classe e caráter!

Muito antes do conceito de armário cápsula se massificar, esta era já uma tendência masculina: um armário em que a qualidade se sobrepõe à quantidade, no qual a versatilidade das peças é conceito-chave e o clássico e o moderno se encontram no meio-termo perfeito, para looks distintos, irrepreensíveis e atuais.

O público masculino não procura fast fashion, muito pelo contrário: dá valor à durabilidade, à intemporalidade, à elegância clássica. A estes fatores, imprescindíveis na hora de escolher uma peça de roupa, junta-se o cada vez mais importante fator sustentabilidade. Já não importa apenas o que se vê, mas todo o método para se chegar a determinado produto final. A Labrador, marca portuguesa de vestuário, é há 30 anos uma referência no setor, correspondendo a todos os fatores-chave procurados pelo público masculino.

"Somos o primeiro fato distinto para trabalhar, e todos os seguintes fatos ao longo da vida"



A carregar o vídeo ... Coleção Labrador

O conceito da marca une o melhor de dois mundos: como só algumas marcas internacionais, apresenta modelos distintivos, que se destacam em qualquer parte do mundo, com materiais de qualidade e uma preocupação crescente com a sustentabilidade; como marca portuguesa, tem no seu ADN a preocupação com o cliente, a familiaridade entre os dois lados do balcão e um exímio atendimento personalizado.

Sim, na Labrador, a profissão de alfaiate é ainda valorizada e a sua relação com o cliente é ainda de proximidade. Não está só a comprar uma peça de roupa standardizada: está a levar uma peça à sua medida, que lhe assenta na perfeição.

Esta personalização transpôs-se para o online, em que o cliente tem oportunidade de fazer uma marcação com um alfaiate, em loja, e receber em casa o seu fato feito por medida. Mas não é tudo: o serviço de personalização vai mais longe, com a oportunidade de desenhar as suas próprias camisas, do colarinho aos punhos. Tudo para que as peças que tem sejam peças desejadas e usadas. A durabilidade dos materiais e a intemporalidade dos modelos farão com que as peças escolhidas nunca passem de moda e nunca deixem de ser usadas.

Sofisticação outono-inverno

Na nova coleção outono-inverno, os tons da natureza são protagonistas, em peças versáteis, que transparecem autenticidade e caráter a quem as escolha. É uma coleção na qual identidade e renovação andam de mãos dadas, peça a peça. Aos tons castanhos, azuis e verdes, juntam-se paletas mais claras ou coloridas, como os cinzas e os vermelhos.

A coleção traz também os indispensáveis da estação, como cardigans, cachecóis ou casacos longos. A sobreposição é a chave para as mais variadas situações nos meses mais frios, mas é também uma estratégia eficaz de desconstrução de look: se a um look de camisa e calça juntar um cardigan ao pescoço, o outfit fica automaticamente mais descontraído. Os coletes desportivos e os casacos sport encerram o look contemporâneo.