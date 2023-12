Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Nos ensaios para a coroação de Carlos III, o agora príncipe herdeiro William fechou o manto do pai com um colchete e brincou: "No dia, não vai entrar." "Não, tu não tens dedos de salsicha como os meus", respondeu o rei a rir-se. O momento é mostrado num documentário que será transmitido esta terça-feira, 26, no canal britânico BBC acerca do primeiro ano de reinado de Carlos III.