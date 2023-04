MARO vai dar seis concertos em Portugal, entre maio e junho

O disco novo sai esta sexta-feira, 7 de abril, mas antes disso MARO tem novidades para anunciar. Através das redes sociais, a cantora e compositora portuguesa que no ano passado venceu o Festival da Canção com o tema "saudade, saudade" - representando Portugal na Eurovisão, em Turim, onde passou à final do concurso e terminou em 9º lugar - anunciou seis datas de apresentação ao vivo de Hortelã, álbum que sucede ao anterior can you see me? (2022).



Os concertos anunciados esta terça-feira estão marcados para os meses de maio e junho. A 20 de maio, MARO atua no Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol, na Madeira. Segue-se um concerto no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, a 26 de maio.





Em junho, as atuações acontecerão no Theatro Circo, em Braga (dia 3), no Centro Cultural de Belém, em Lisboa (dia 7), na Casa da Música, no Porto (dia 14) e no Convento São Francisco, em Coimbra (dia 17). Do alinhamento do concerto deverão fazer parte várias canções novas, como oxalá.A escritora de canções e intérprete de 28 anos fará estes concertos em formato trio, indica ainda o cartaz em que MARO anunciou as datas dos espectáculos