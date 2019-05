Com os olhos postos no tapete vermelho da Met Gala 2019 esta segunda-feira, 6 de maio, vários foram os espectadores que decidiram criticar o corpo de Kim Kardashian. Quem não gostou dos comentários foi a personal trainer da socialite, que se pronunciou em sua defesa."Para esclarecer as coisas. Este vestido tem um corpete mas a Kim mata-se a treinar seis dias por semana, acorda cedo como o caraças e é dedicada", começou por dizer Melissa Alcantara através do Instagram. "Eu tracei-lhe um caminho mas foi ela quem fez o trabalho. E mais importante, não me importo com a vossa opinião sobre o corpo dela, se acham que é falso ou não. Eu vejo-a todas as manhãs, vejo-a a treinar e vejo-a suar e todo o trabalho que faz fora do ginásio e isso sim é de louvar", concluiu.Kim Kardashian acabou por partilhar as palavras da treinadora nas suas redes sociais.