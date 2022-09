BBC doa 1,4 milhões faturados na entrevista da princesa Diana

A ação surgiu na sequência do escândalo gerado pela entrevista do antigo jornalista, Martin Bashir, que utilizou métodos enganadores para ter acesso à princesa.

A BBC vai doar 1,4 milhões de libras (cerca de 1,6 milhões de euros), a instituições de caridade associadas à princesa Diana. O valor representa todo o dinheiro que a empresa faturou com as vendas dos direitos da entrevista realizada pelo antigo jornalista, Martin Bashir, em 1995, a outros canais de televisão do mundo.