Brendan Fraser emociona-se após ser aplaudido de pé no festival de Veneza

Ator é o protagonista de The Whale. Passou vários anos longe do mundo do espetáculo devido a problemas físicos e mentais.

Brendan Fraser, o ator conhecido pelos filmes A Múmia, foi aplaudido de pé durante seis minutos depois da exibição do novo filme que protagoniza, The Whale, no Festival de Cinema de Veneza. O ator não conseguiu conter as lágrimas.