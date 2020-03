A influencer brasileira Gabriela Pugliesi foi diagnosticada com o novo coronavírus . Foi a própria que o confirmou, esta quinta-feira, através das redes sociais.

Com febre há alguns dias, Pugliesi pensou tratar-se de uma gripe. "Tive febre e senti-me mal. Fiz todos os exames a todos os vírus possíveis", disse na quarta-feira aos seus milhões de seguidores no Instagram. Hoje regressou à rede social para confirmar que o teste deu positivo. "Nâo me passava pela cabeça. Estava crente que era da bebida e da festa", afirmou, referindo-se ao casamento da irmã que aconteceu no passado sábado.



"Realmente, algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram aí, poucas pessoas também deram positivo", revelou ainda a brasileira. E concluiu: "Tenho que cuidar de mim. Ficar isolada a descansar".