Coronavírus. Rainha Isabel II fechada no Castelo de Windsor mais cedo que o previsto

A rainha Isabel II de Inglaterra vai ficar de quarentena a partir do final desta semana no Castelo de Windsor. Em causa está a pandemia de coronavírus que alastra por todo o mundo.



"Sua Majestade vai mudar-se para o Castelo de Windsor para o período da Páscoa na quinta-feira, 19 de março, uma semana antes do planeado. É provável que a rainha fique no local para além do período da Páscoa. O serviço anual da Maundy na capela de São Jorge, a 9 de abril, não será realizado", pode ler-se no comunicado.



O Palácio de Buckingham faz saber ainda que as "as audiências futuras serão analisadas continuamente, de acordo com os conselhos apropriados".



"Em consulta com a Casa Médica e o Governo, uma série de eventos públicos com um grande número de pessoas com a participação da Rainha e de outros membros da Família Real nos próximos meses serão cancelados ou adiados", confirma a fonte.