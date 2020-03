Rei Felipe VI de Espanha acaba com a mesada do pai

O rei Felipe VI de Espanha renunciou à herança que lhe correspondia pela parte do pai, o rei emérito Juan Carlos I, e anunciou que deixará de pagar a mesada ao pai (€194.232 anuais). Em comunicado emitido este domingo, o rei de Espanha afasta-se dos negócios que o pai tem no estrangeiro.

Juan Carlos é suspeito de ter recebido 100 milhões de dólares há 12 anos, pagos pelo rei da Arábia Saudita. Foi ainda divulgado que Felipe era o segundo beneficiário da Lucum – que recebeu os €100 milhões – e da Zagatka, outra offshore do pai.

No comunicado, recorda-se que quando foi proclamado rei, Felipe VI indicou que "a Coroa deve preservar o seu prestígio e ter uma conduta íntegra, honesta e transparente". Por isso, além da herança o rei de Espanha renunciou a "qualquer ativo, inversão ou estrutura financeira cuja origem, características ou finalidade possam não estar em consonância com a legalidade ou com os critérios de retidão e integridade que regem a sua atividade institucional e privada".

O rei diz desconhecer a sua suposta designação como beneficiário da fundação Lucum.