Fala cinco idiomas, desloca-se de jato privado, veste alta costura, assiste aos desfiles e aprecia jóias – em especial colares de esmeraldas, que exibe nas recepções. Mas, sobretudo, mexe em grandes somas para paraísos fiscais: sobre os 64,8 milhões de euros numa conta das Bahamas, justifica às autoridades suíças como um presente "por amor e gratidão" de Juan Carlos.



É o mais recente escândalo da ex-amante do rei emérito de Espanha, a alemã de gostos caros implicada num alegado esquema de branqueamento de capitais (ainda que se diga filantropa). Corinna Larsen, de 55 anos, começou por escalar na hierarquia das maiores fortunas através de uma empresa de organização de eventos de caça, em Londres. Foi à frente da Boss & Co Sporting Agency que entrou na propriedade em Sierra Morena, Espanha. Ali preparou uma caçada destinada às elites, no começo de 2004. Juan Carlos participou. A empresária não lhe perdeu o rasto.







