Ariana Grande deu uma entrevista um ano depois do atentado em Manchester ocorrido durante um dos seus concertos, onde revelou que sofre de sintomas de stress pós-traumático."É difícil falar sobre isto porque tantas pessoas sofreram uma perda tão grave e tremenda. Mas, sim, é uma coisa real", contou a cantora, dizendo ainda que sabe que tanto as famílias como seus fãs passaram por uma experiência traumática. A entrevista foi dada à Vogue britânica.A cantora de 24 anos, que se apresentou na capa da revista com um novo visual, disse ainda não saber se conseguirá superar o ataque que ocorreu no dia 22 de Maio de 2017. "Não sei se alguma vez vou conseguir falar sobre isto e não chorar", desabafou na conversa que chegará às bancas esta sexta-feira, dia 8 de Junho.O stress pós-traumático é um dos tipos de perturbações de ansiedade, tal como fobias, ataques de pânico e perturbações de ansiedade generalizada. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, a condição pode "prolongar-se durante vários meses" e distinguem-se de episódios de ansiedade normal do dia-a-dia "quando existe um medo e ansiedade desproporcionado".Recorde-se que no passado mês, Ariana Grande exibiu uma tatuagem com o símbolo da cidade de Manchester - uma abelha - nas redes sociais ao passo que lançou o seu primeiro trabalho desde o ataque, com a música No Tears Left to Cry. A artista enviou ainda uma mensagem para os seus fãs no aniversário da tragédia que provocou a morte a 22 pessoas e feriu outras 50.