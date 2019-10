O ator Ângelo Rodrigues já teve alta hospitalar e regressa ao trabalho ainda este ano. Em comunicado, a agência do ator adianta que Ângelo iniciará tratamento de fisioterapia na próxima semana."O ator agradece à equipa médica dos Cuidados Intensivos, dos Cuidados Intermédios e da Cirurgia Plástica, bem como às equipas de enfermagem do Hospital Garcia de Orta , todo o profissionalismo", pode ler-se no comunicado.Em atualização.