Posh, os abacates, o vinagre e o creme com sangue

Quem acompanha a conta oficial de Victoria Beckham no Instagram, onde tem 27 milhões de seguidores, sabe que é frequente a ex-Spice dar dicas nutricionais de saúde e beleza. A última é comer quatro abacates por dia. Segundo uma entrevista recente para promover a sua nova linha cosmética, Victoria, de 45 anos, diz que começou a consumir quantidades abundantes de frutas verdes, depois de ter lido que o segredo para a pele brilhante estava no consumo da quantidade certa de gorduras que elas contêm.

Mas as sugestões da designer de moda não ficam por aqui. "Seja corajoso! Duas colheres de sopa de barriga vazia", incentivou os seus seguidores a beber vinagre em jejum – a sua bebida principal da manhã. Dizem que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e a perda de peso. A atriz Jennifer Aniston e a cantora Katy Perry também têm este hábito. Victoria complementa a sua rotina matinal com um batido feito de sementes de chia, maçã, kiwi, limão, espinafres e brócolos.



Água da Lua e creme com sangue

Num spa de desintoxicação na Alemanha, de €3.300 por semana, Posh bebeu "água da Lua", que supostamente tem "propriedades energéticas" por ser engarrafada em dias de lua cheia. Ela disse aos seguidores que cada garrafa da bebida custa €9 e só se vende em Munique. Também foi na Alemanha, na clínica Sturm, em Dusseldorf, que Victoria descobriu um creme de rosto anti-envelhecimento, que é feito com o seu próprio sangue e que revelou no seu Instastories.

Um aspeto na alimentação da mulher de David Beckham que se mantém é o seu amor pelo sushi. "Amo comida japonesa, muito peixe", disse há mais de 10 anos à revista Vogue. Para evitar o acne, ela acolheu um dos conselhos pouco ortodoxos de Harold Lancer, o dermatologista das celebridades: comer salmão todos os dias. A juntar aos quatro abacates.