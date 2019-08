O ator Ângelo Rodrigues, de 31 anos, foi submetido na quinta-feira a uma nova intervenção cirúrgica, a quarta em apenas 72 horas, desde que, na passada quinta-feira, dia 22 de agosto, deu entrada nas urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada, com uma infeção generalizada."O Ângelo continua com prognóstico reservado, mas há melhorias no seu estado de saúde", disse a agente do artista, Diana Ramos.