Ângelo Rodrigues já saiu do coma, de acordo com um comunicado enviado aopela agência que representa o ator. No entanto, o artista de 31 anos continua nos cuidados intensivos."Apesar das francas melhoras, permanecerá nos cuidados intensivos e o prognóstico continua reservado", refere o comunicado acrescentando que só serão dadas novas informações mediante alteração do estado clínico do ator.Ângelo Rodrigues foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na passada quinta-feira, dia 22 de agosto O ator teve de ser internado nos cuidados intensivos devido a uma infeção grave, causada por injeções de testosterona nas nádegas. Nos últimos dias esteve em coma induzido e tem sido submetido a hemodiálise constante por falência dos rins.

"A família agradece as inúmeras manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado", lê-se ainda no comunicado no qual a agência não informa sobre a causa da hospitalização Ângelo Rodrigues.

O ator foi submetido a quatro cirurgias em menos de 72 horas.Segundo a endocrinoligsta Sílvia Saraiva, as hormonas, quando administradas localmente, e nestas quantidades podem ser perigosas."As hormonas de crescimento são usadas de duas maneiras, em termos estéticos. Uma em termos sistémnicos, com pequenas doses em termos globais, porque a hormona de crescimento é uma espécie de anti-ageing, e por isso é usada como resjunvescedora. Depois há, neste momento, algumas técnicas de utilizar em micro-doses em zonas específicas da pele, como rejuvenescedor local".

A paragem cardíaca sofrida pelo ator pode estar relacionada com a infeção ou com a testosterona injetada. "A paragem cardiovascular pode ter sido pela septicemia ou por absorção maciça da testosterona", explicou Sílvia Saraiva.