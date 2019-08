Matthew McConaughey vai ser professor universitário

O ator norte-americano Matthew McConaughey vai ser professor da Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. Depois de trabalhar como professor convidado desde 2015, o vencedor do Óscar de Melhor Ator no filme O Clube de Dallas vai ficar lecionar uma disciplina do Departamento de Rádio-Televisão-Filme da universidade.





No Twitter, a universidade garante que a escolha de McConaughey se deve ao seu "excelente trabalho como professor e mentor".

"Esta é a aula que eu gostava de ter tido quando andava na escola de cinema", disse o ator em comunicado, citado pelo New York Times. "Fazer filmes, transformar palavras do papel em filme, é uma ciência e uma arte – não importa o tempo ou a geração. Os elementos de verdade e alegria genuína para o processo são intemporais. Esse será sempre o nosso foco na sala de aula", acrescentou.





In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A — TEXAS Moody (@UTexasMoody) August 28, 2019



"Estamos orgulhosos de receber o professor McConaughey para se juntar oficialmente ao nosso corpo docente de classe mundial", disse Jay Bernhardt, o diretor da universidade, em comunicado. "Matthew preocupa-se profundamente com a nossa escola e os nossos alunos, e estamos emocionados que ele compartilhe o seu tempo e talento para ajudar a preparar a próxima geração de líderes de media e inovadores".

O próximo papel do ator é no filme de Guy Ritchie, The Gentlemen, cuja estreia está marcada para 24 de janeiro de 2020. Este será um dos filmes que será estudado na aula de McConaughey.



O norte-americano licenciou-se em cinema na Universidade do Texas em 1993. Desde então, deixou o seu nome marcado em Hollywood com filmes como O Lobo de Wall Street, Interstellar e O Clube de Dallas.