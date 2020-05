Em teletrabalho há mais de dois meses, a apresentadora de Quem quer Namorar com o Agricultor? – o reality show, da SIC, mais visto da televisão portuguesa – tem dedicado mais tempo à filha, Alice, de quase 2 anos. Em fase de desconfinamento, Andreia Rodrigues confessa que ainda não sai de casa sem ser por necessidade e para passear a sua cadela, Roma. A mulher de Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da estação de Balsemão, diz que o que mais lhe tem custado é a falta do abraço dos avós e não poder ir de férias.

Olá Andreia. O que está a fazer?

Acabei de gravar a voz off do programa e estou a preparar o almoço da minha filha – peixinho com batata doce.

Como está a desconfinar?

Devagarinho. Com todos os cuidados, mantendo o distanciamento. Estamos a começar a sair porque a economia também precisa de retomar a atividade, mas confesso que ainda não saí sem ser por necessidade. Faço algumas compras e vou correr um bocadinho com a minha cadela – um momento essencial para mim. De resto, estou sempre em casa.

Mas não foi à SIC durante a quarentena?

Fui ao Passadeira Vermelha e ao Programa da Cristina, quando o Agricultor estreou – tudo em trabalho. As outras saídas são por necessidade e faço alguns passeios higiénicos – levo a Alice na mochila e vamos passear a Roma.

A Alice está quase a fazer 2 anos...

Faz no próximo dia 30 e não sabemos como vamos festejar. A Alice adora cantar parabéns, gosta de música, de dançar e de ver desenhos animados. Mas evito que veja muita televisão, apesar de trabalharmos em televisão (risos). Ela tem estado sempre em casa com a minha mãe e agora connosco. Creche só mais tarde.



Tem acordado cedo?

Nem tenho outra hipótese. A Alice acorda às 7h15 e às vezes às 6h30 porque adormece muito cedo. Gostava de poder dormir mais, mas já me habituei desde que fui mãe. Tivemos de nos adaptar ao ritmo de um bebé, tentei criar rotinas e ela é muito certinha nas rotinas dela, o que é muito bom.

As gravações do Agricultor terminaram quando?

Começámos a gravar no final de janeiro e em meados de março, quando foi decretado o estado de emergência, já estávamos no fim das gravações – foi tudo feito com tempo e conseguimos ficar em casa. Mas em fevereiro andei de norte a sul, entre Chaves, Fundão, Rio Maior, Moura e Monforte. Num dia, chegámos a fazer mil quilómetros. É muito exigente e cansativo, mas gosto imenso deste trabalho. Conheço locais que não teria oportunidade de conhecer. E há depois o contacto com a terra e com as pessoas, que por não viverem nos grandes centros urbanos, são mais próximas e afáveis.