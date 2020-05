Ronaldo nomeia Alana Martina como sócia da sua empresa

Com apenas dois anos, Alana Martina é uma das mais recentes sócias da empresa CR7 S.A. A única filha biológica, em comum com Georgina Rodríguez, é detentora, desde 4 de maio, de uma quota na empresa que resulta de uma recente reestruturação da mesma.Uma reestruturação que consistiu num aumento de capital, transformação em sociedade anónima e designação de membros de orgãos sociais.Segundo a publicação do ato societário, o capital social da empresa foi aumentado de 492.223€ para 500.00€. Ronaldo é detentor de uma quota de 499.996€, enquanto Alana Martina tem 1€.Nesta reorganização da empresa entraram três novos sócios: Hugo Aveiro, Miguel Paixão e Miguel Marques.De fora desta nova reestruturação ficaram os restantes filhos do internacional português, Cristianinho, Mateo e Eva.