Quando anda pela Baixa do Porto, há quem lhe peça autógrafos e selfies. Luís Cerqueira Gomes, ou Batata, como é conhecido, teve vários bares, restaurantes e discotecas - era dele o célebre Twins - onde fez festas temáticas memoráveis (chegou de burro a uma, pôs toda a gente de pijama noutra). Hoje dedica-se ao Armazém, um espaço multiusos referenciado pelo The New York Times. Casado com Raquel há 32 anos, é pai de Luís e de Carlota, avô de Luís e de Matilde, e tio da apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes.Pertence a uma família da elite da Foz, mas diz que foi educado a saber viver com o que tem e a não ostentar. Abomina os falsos "tios" e garante que em Portugal não existe jet set.

Por que é que nunca mais apareceu nas revistas cor-de-rosa?

Primeiro, acho que há um tempo para tudo, segundo, há revistas e revistas e, com toda a sinceridade e humildade, as revistas hoje promovem pessoas que não tem descrição, que se julgam donas do mundo. Quando lhes estala o verniz, revelam-se.

Quem lhe pôs a alcunha de Batata?

Foi a minha Tia Fiji, irmã da minha mãe, que me deu a alcunha a mim e aos meus irmãos – o Miguel Pedro (Mi), era o Croquete, o Manuel Filipe (Nené) era o Rissol, a Maria Dulce era e é a Ducas, e eu, Luís Augusto, fiquei Batata, por causa dos desenhos animados do "Batatinha". O Carlos Bernardo é o I, porque ele gaguejava muito e para chamar a Elisa, que era a costureira, dizia "i, i, i, i…". O Gonçalo Nuno era o Tokinho porque o meu pai adorava Toquinho e Vinicius de Morais, e a Maria Inês ficou a Laranjinha porque nasceu no tempo em que foi fundado o PPD, que era laranja, e a minha tia era simpatizante do partido.



Quantos bares, restaurantes e discotecas teve?

O primeiro foi o bar Sun of a Beach, depois o Oh!, a seguir os restaurantes Finnocchio e o Dois com Traço, depois o restaurante/bar de praia Homem do Leme, o restaurante/discoteca Next, e o Batatas Bar. Mais tarde, o Twins Foz, o Twins Baixa e o Twins Lx, e o restaurante/bar Shaker.

De qual guarda melhores recordações?

Tenho boas e más memórias de todos, mas o mais marcante foi, sem dúvida, o Twins da Foz, onde vivemos momentos hilariantes. Há 35 anos, o eléctrico parava quase sempre à porta do Twins e uma noite, as 5 horas da madrugada, eu e uns amigos roubámos o eléctrico, foi uma situação caricata. Andámos quase um quilómetro e fugimos. Outra vez, aluguei uma avioneta para sobrevoar o Estádio do Dragão durante o concerto dos Rolling Stones, em 2006, com a mensagem "Mick got de balls to come to Twins? Batata". Ele não apareceu mas a filha sim e foi uma noite muito divertida. A foto apareceu na capa de alguns jornais com o título: "Grande jogada de marketing".

