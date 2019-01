Maradona internado de urgência após exame de rotina

Esta notícia soube-se depois de ter sido conhecida a renovação de contrato de El Pibe como treinador do Dorados de Sinaloa

Diego Armando Maradona foi internado na noite desta sexta-feira em Buenos Aires depois da realização de exames de rotina. A imprensa argentina admite tratar-se de hemorragias estomacais, que implicou a realização de uma endoscopia e diz que o antigo jogador não corre perigo.



Esta notícia soube-se depois de ter sido conhecida a renovação de contrato de El Pibe como treinador do Dorados de Sinaloa.



Quando foi oficializada a renovação, o advogado anunciou que Maradona não se sentaria sábado no banco, precisamente por causa da realização de exames de rotina.



"Diego Maradona vai continuar no Dorados de Sinaloa e treinar o clube na temporada de 2019. Depois de exames médicos de rotina na Argentina irá juntar-se ao plantel", escreveu na sua conta do Twitter o advogado do argentino, Matías Morla.



Maradona chegou ao Dorados de Sinaloa em setembro de 2018, numa altura em que se encontrava na parte inferior da tabela classificativa, e conseguiu levar o clube a disputar o torneio de encerramento e lutar pela subida à primeira divisão.