É admirada em todo o mundo pelo seu estilo e bom gosto – um guarda-roupa sempre comentado e muitas vezes elogiado mas que colocou a rainha Rania da Jordânia numa posição delicada e levou o seu gabinete a emitir um não muito comum comunicado.

As escolhas de Rania, que vão desde grandes nomes da alta-costura até peças de baixo custo e que raramente são repetidas, foram alvo de escrutínio por alguns blogues de moda e estão a colocar em causa a imagem pública da rainha – e acabam por minimizar o seu trabalho social, centrado na infância e nas mulheres.





No texto publicado na página oficial da rainha no Facebook, o gabinete da casa real jordana rejeita que Rania "esteja alheada da realidade" e explica que a mulher do rei Abdullah tem consciência das críticas que lhe têm sido feitas. "Os blogues de moda fazem os cálculos [do valor da roupa] baseando-se no valor de mercado das peças o que leva a interpretações falsas, que não representam a realidade", explica o comunicado, explicando que Rania tem como objetivo "representar condignamente a Jordânia" e que "muitas das peças são emprestadas por casas de moda, oferecidas como prendas ou comprados a preços reduzidos".