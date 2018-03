A mulher do filho mais velho do presidente norte-americano, Donald Trump Jr., pediu o divórcio, avança o The Washington Times.

Vanessa Trump, que há pouco tempo chamou as autoridades quando abriu um envelope endereçado ao marido que continha um pó branco, era casada com o primogénito do multi-milionário desde 2005. Juntos têm cinco filhos, a mais nova, Chloé, nasceu em 2014.

Os motivos do divórcio não são conhecidos mas, segundo a imprensa norte-americana, o casal tinha-se afastado devido às constantes viagens de Donald Trump Jr., que desde a eleição do pai, ficou encarregado dos negócios da família, juntamente com o irmão, Eric.

O casal conheceu-se em 2003 numa passagem de modelos e foi o próprio Trump que apresentou a modelo ao filho. Antes, Vanessa Haydon, nome de solteira, já tinha aparecido na imprensa cor-de-rosa por ter sido visto com o actor Leonardo DiCaprio.

Mas o casal só começou a namorar seis semanas mais tarde, quando se encontraram numa festa de amigos comuns. "Espera: tu és aquele tipo daquela passagem de modelos. És aquele com o pai atrasado mental", disse na altura Vanessa.