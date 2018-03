Kim Kardashian não quer que qualquer problema de saúde afecte a sua imagem. Desta maneira, escreveu um testamento com uma "cláusula de beleza: caso a socialite fique impossibilidade de cuidar de si mesma, os seus cuidadores devem garantir que está "sempre o mais bonita possível".

"Há uma cláusula no meu testamento na qual digo que, caso não consiga mais comunicar ou qualquer trampa do género, devo ter os meus cabelos, as minhas unhas e a minha maquilhagem sempre feitas", revelou durante uma entrevista à revista Elle.









A mulher do rapper Kanye West admitiu, também, como foi o processo de escolher o embrião para o seu terceiro filho. Depois de graves problemas de saúde durante as duas primeiras gravidezes, Kim recorreu a uma barriga de aluguer para o terceiro filho. E o casal, contou, foi colocado perante a escolha do sexo da criança.

"É algo complicado. Qual sexo escolher? Só disse: 'Qual é embrião mais saudável? Escolham o mais saudável...' e foi uma menina", explicou.

Chicago nasceu a 15 de Janeiro deste ano. Kim a Kanye são também mais de North (4 anos) e Saint (2 anos).