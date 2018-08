De saltos muito altos, carteiras extravagantes, looks integrais de Cartier, Balmain ou Dior e as unhas pintadas com mais de uma cor, a princesa Siri da Tailândia nunca passa despercebida nas front rows das semanas de moda de Paris, Londres ou Milão. Apesar da baixa estatura (mede 1 metro e 55), a filha do rei Maha, conhecido como o monarca mais polémico do planeta, é uma rainha entre as it girls.





Sua Alteza Real Sirivannavari Nariratana, em destaque na edição de Setembro da Tatler, é descrita como "a princesa mais talentosa do mundo", de "uma beleza tão delicada como uma princesa da Disney, com uma vida de conto de fadas". A prestigiada revista de moda considera ainda "surreal" o currículo da neta do Rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em Outubro de 2016, ao fim de sete décadas e quatro meses de reinado.



Aos 31 anos, Siri concilia os deveres reais com a carreira de designer – tem uma sofisticada marca de roupa e acessórios com o seu nome desde os seus 17 anos, em 2004.



